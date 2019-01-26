Алекно: когда тренер мешает игрокам играть, иногда бывает такой результат

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с московским «Динамо» (3:1).

«Рабочая игра и рабочая победа. Все отработали, движемся вперёд.

Что случилось в третьем сете, когда «Зенит» вёл с разницей в 7 очков, но растерял преимущество? Когда тренер мешает игрокам играть, иногда бывает такой результат. Но могу в своё оправдание сказать, что хотел использовать преимущество для игрового тонуса запасных. Не получилось. Алексеев, Лихошерстов, Спиридонов — все они нам нужны. Если они будут постоянно стоять в квадрате, мы ничего не выиграем», — приводит слова Алекно пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.