Ковач: получилось то, что не получилось в игре с «Уралом» – подача

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с «Динамо-ЛО» (3:0).

«Каждая игра – отдельная история. Сегодня получилось то, что не получилось в игре с «Уралом» – подача. В той игре у нас был провал в этом элементе. Сегодня после выбитого приёма у нас получалось ставить двойной или тройной блок, поэтому сопернику, конечно, было тяжело нападать. Мы хотели немного реабилитироваться после прошлого матча, поэтому парни сегодня молодцы, сыграли хорошо, сделали результат», — приводит слова Ковача пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Белогорье» с 12 победами в 16 матчах занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.