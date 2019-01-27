Травица: «Енисей» провёл один из худших матчей в этом сезоне

Главный тренер «Енисея» Любомир Травица после завершения матча 16-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Факелом» поздравил команду из Нового Уренгоя с победой со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

«Поздравляю команду «Факел» — у них сегодня получилась очень хорошая игра, в отличие от нас. Мы играли откровенно плохо. Пожалуй, это один из худших матчей в нынешнем сезоне. У соперников полетела подача, которую мы никак не могли принять, и таким образом оставались практически без атаки. Правда, в третьей партии последние 10 розыгрышей мы провели хорошо, но в целом, повторюсь, не сыграли должным образом», — цитирует Травицу официальный сайт «Факела».

В матчах 17-го тура соревнований 2 февраля «Енисей» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» в тот же день проведёт гостевой матч с «Динамо-ЛО».