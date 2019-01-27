Коста: хорошая подача «Факела» создала «Енисею» немало проблем

Старший тренер «Факела» из Нового Уренгоя Мартин Бланко Коста прокомментировал уверенную победу команды со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:20) в матче 16-го тура мужской волейбольной Суперлиги с красноярским «Енисеем».

«Очень доволен сегодняшней игрой — и победой, и качеством волейбола, который мы продемонстрировали. Мы хорошо подавали, чем создали немало проблем соперникам. В концовке третьего сета был небольшой нервный отрезок, но всё равно мы смогли довести матч до победы в трёх партиях», — приводит слова Косты официальный сайт «Факела».

В матчах 17-го тура соревнований 2 февраля «Енисей» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» в тот же день проведёт гостевой матч с «Динамо-ЛО».