Новосибирский «Локомотив» выиграл у «Газпрома-Югра» в ЧР по волейболу

В матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19 новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл команду «Газпром-Югра» со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

«Железнодорожники» набрали 32 очка и по этому показателю сравнялись с идущим пятым санкт-петербургским «Зенитом», у которого остаётся игра в запасе, — с «Югрой-Самотлор». Клуб из Сургута (19) — на восьмом месте в турнирной таблице.

В 17-м туре «Локомотив» 2 февраля примет красноярский «Енисей», а «Газпром-Югра» на следующий день в гостях сыграет с «Новой» (Новокуйбышевск).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).