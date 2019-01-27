Питерский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в волейбольной Суперлиге

Санкт-петербургский «Зенит» одержал 12-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В выездном матче 16-го тура «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 25:18, 25:18).

«Зенит» вышел на четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда из Санкт-Петербурга при равном количестве побед (по 12) уступает 1 очко «Белогорью» и опережает «Факел» по дополнительным показателям.

В матчах 17-го тура 2 февраля «Югра-Самотлор» на выезде сыграет с «Уралом», а «Зенит» на следующий день в гостях встретится с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:20, 23:25, 18:25, 18:25)