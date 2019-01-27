«Нова» взяла реванш у «Урала» в волейбольной Суперлиге

16-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился в Уфе, где местный «Урал» потерпел поражение от «Новы» из Новокуйбышевска со счётом 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25). В первом круге «Урал» обыграл в выездном матче «Нову» со счётом 3:2.

«Нова» одержала пятую победу в 16 матчах и вышла на девятое место, опередив «Урал» в турнирной таблице Суперлиги.

В матчах 17-го тура 2 февраля уфимский «Урал» примет на своей площадке «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, а «Нова» на следующий день дома сыграет с «Газпромом-Югра» из Сургута.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур

«Урал» (Уфа) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25).