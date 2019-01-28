Пясковский: «Югре-Самотлор» пока не хватает крепости, чтобы выдержать напор

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский и капитан команды Александр Кривец прокомментировали поражение в матче 16-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:3 (25:20, 23:25, 18:25, 18:25).

«Две партии играли хорошо, выполнялись установки, то, к чему мы готовились, справлялись, хорошие моменты были и в защите и в атаке получалось. В третьей партии свои ошибки пошли. Крепости пока нам где-то не хватает, чтобы выдержать напор и удержать стабильную игру.

Высокорослая команда «Зенит», игроки делали хороший заслон. Очень сложно принимать, когда подача летит из-за толпы игроков, состоящих из 5 человек при росте больше двух метров. Поэтому здесь претензии к принимающим. С этим надо справляться. И мы пытались двойной заменой изменить и расстановку при подаче Червякова, но временами всё равно не смогли справиться.

Новый капитан? Саша справился со своей задачей и в игровом плане, и в общении с коллективом", — цитирует Пясковского официальный сайт ВФВ.

«Игра была эмоциональная. Играли в своё удовольствие, на кураже, всё получалось. А когда начинаешь задумываться, что можно выиграть, очко взять, игру взять, вот и тут и случается провал. Не стоит, видимо, раньше времени заниматься подсчетами.

Что выбило из колеи во втором сете? Был хороший розыгрыш. Может, судьи где-то не досмотрели, может мы сами, очень нужно было выиграть его, но очко забрал соперник. Морально это нас подломило и до конца партии мы не смогли найти себя. Если по 10-бальной шкале, восьмёрочку бы команде поставил. Конечно, многое ещё не получается. Просто старались играть в хороший волейбол и показать зрителям, на что мы способны", — сказал Кривец.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место, «Зенит» — 4-е.