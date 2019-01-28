Климкин: хорошо, что игра с «Югрой-Самотлор» не получилась лёгкой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин и доигровщик команды Евгений Сивожелез прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 25:18, 25:18).

«Хотелось бы, прежде всего, в первых двух партиях отметить игру команды Нижневартовска. Ребята очень хорошо настроились, показывали невероятную защиту, что немного, конечно, удивило меня. Мы в свою очередь, наверное, рассчитывали на лёгкий матч. И хорошо, что лёгкой игры не получилось. Следующие выезды у нас очень сложные и надо было посмотреть в деле наших игроков. Игрой во второй, третьей и четвёртой партиях остался доволен.

У Грозера сейчас небольшая травма. Решили его поберечь. Предстоит сложный выезд из 5 игр. Дали ему подлечиться. Пирайнен воспользовался своим шансом на игре с «Динамо-ЛО», конечно, мы рассчитывали, что он и здесь покажет такой же высокий уровень. К сожалению, я думаю, может быть, он переволновался, играя против своей бывшей команды. Ничего, будем надеяться, что он ещё себя проявит.

Мы прилетели накануне вечером. Багаж, к сожалению, не пришёл. Поэтому, пришлось пропустить вечернее опробование зала. Но ничего, с этим мы справились утром. Хорошо, что с утра у нас багаж был на месте", — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.



«Наша команда раскачивалась в начале. Конечно, это неправильно, но главное, результат мы сделали. Ну а в первой партии немножко просыпались, как и многие команды, когда в 5 вечера игры ставят. Не отговорка конечно, но тем не менее. Особого настроя никакого нет. Просто приятно быть здесь, всех видеть. Видеть, что ничего не изменилось. Это и хорошо с одной стороны и плохо. Просто приятно играть в некогда родном зале», — сказал Сивожелез.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место, «Зенит» — 4-е.