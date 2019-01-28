Ивович стал самым результативным игроком 16-го тура Суперлиги

Сербский доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович стал самым результативным игроком 16-го тура российской Суперлиги, набрав 22 очка в матче с сургутским «Газпромом-Югра», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Пламена Константинова на своей площадке одержали победу со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).



Лучшим на блоке стал игрок кемеровского «Кузбасса» Инал Тавасиев — 4 очка в игре с «Ярославичем» (Ярославль).



Лучше всех на подаче действовали Дмитрий Волков («Факел») и Неманья Петрич («Белогорье»). На их счету по 5 эйсов в играх с красноярским «Енисеем» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) соответственно.



Матчи 17-го тура российской Суперлиги пройдут 2-3 февраля. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

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