Воронков: игры с таким серьёзным соперником, как «Енисей», простыми и не бывают

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в матче 14-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:20).

«Конечно, мы были настроены на победу, и не так уж важно, с каким счётом. Но игры с таким серьёзным соперником, как «Енисей», простыми и не бывают. Да, во второй партии и в начале третьей мы много ошибались, но вовремя смогли внести корректировки. Это позволило нам контролировать ситуацию», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Енисей» — пятое.

2 февраля «Енисей» в рамках 15-го тура сыграет с московским «Динамо», а «Локомотив» на следующий день встретится с „Заречьем-Одинцово“.