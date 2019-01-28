Кошкин: у «Енисея» опять проявилась болезнь, которая преследует нас весь сезон

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 20:25).

«У нас опять проявилась болезнь, которая преследует нас весь сезон, – мы играем отрезками. Можем действовать уверенно, а потом отдать несколько очков подряд за счёт своих ошибок. Такие перепады у нас регулярно. Судите сами – в первом сете мы провалились. Вторую партию провели уверенно, а потом снова началось.

Пока мы не избавимся от нестабильности, не начнём играть от первого до последнего мяча, одолеть такую команду, как «Локомотив», нам будет очень сложно», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Енисей» — пятое.