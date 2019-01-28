М. Карполь: бились, боролись, но такие ошибки московское «Динамо» не прощает

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь и волейболистка команды Анна Климец прокомментировали поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (22:25, 23:25, 25:19, 20:25).

«Однозначно не получилась подача, растерялись, допускали детские ошибки. Бились, боролись, но такие ошибки на подаче такая команда, как «Динамо», не прощает», — приводит слова Карполя официальный сайт ВФВ.

«Ужасно сыграли на подаче. Для нас это несвойственно. Неплохо сыграли в защите, неплохо можно было сыграть на блоке. Могли бы вырвать ещё одну партию как минимум, а может и игру выиграть», — сказала Климец.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Динамо» — второе.