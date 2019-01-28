Сукомел: было тяжело, но московское «Динамо» переломило ход игры

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Марина Бабешина прокомментировали победу в матче 14-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:20).

«Это была непростая игра, но команда проявила волю к победе. Было тяжело, но переломили ход игры. Для нас важно было сыграть и реабилитироваться», — приводит слова Сукомела официальный сайт ВФВ.



«Волнительно было играть против «Уралочки», хотя, конечно, каждый матч для меня волнительный. «Уралочка» — это становление моего волейбольного пути. Было и волнительно, и интересно с ними играть, поскольку представляю команду изнутри», — сказал Бабешина.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Динамо» — второе.