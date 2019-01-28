Тренер казанского «Динамо»: приходилось искать пути, как обойти «Минчанку»

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу в матче 14-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:18, 25:12, 25:21).

«Несмотря на счёт, который вроде был под контролем, нам приходилось вносить корректировки во время игры, ведь соперник тоже противодействовал — приходилось искать пути, как его обойти. Обе команды старались и вели борьбу. После матча с „Экзачибаши“ у нас был отдых на перелёт, поэтому сыграли оптимальным составом и в привычном состоянии», — приводит слова Сикачёва официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

2 февраля в рамках 15-го тура «Динамо» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область), а «Минчанка» встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой».