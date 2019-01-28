С. Кузнецова стала самым результативным игроком 14-го тура Суперлиги

Доигровщица санкт-петербургской «Ленинградки» Софья Кузнецова стала самым результативным игроком 14-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Сахалином», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Команда из Южно-Сахалинска одержала победу со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 18:25, 25:22, 15:11).

Лучшими на блоке стали три волейболистки — Таисия Коновалова («Динамо-Метар»), Надежда Мишина («Динамо-Метар») и Виктория Журбенко («Сахалин»). Они набрали по 6 очков.



Лучше всех на подаче действовала волейболистка Таисия Коновалова («Динамо-Метар»). На её счету 5 эйсов в игре с «Протоном-Саратов».



Матчи 15-го тура российской Суперлиги пройдут 2-3 февраля. Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.