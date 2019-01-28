Еремеев: очень рад, что «Динамо-Метар» наконец удалось победить

Главный тренер челябинского «Динамо-Метар» Андрей Еремеев прокомментировал победу в матче с «Протоном-Саратов» в 14-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:23).

«Очень рад, что девочкам наконец удалось победить. Надеюсь, это придаст им психологической уверенности перед тремя важными домашними поединками. Прежде всего нам необходимо работать над действиями в защите. Если в атаке ещё более или менее получается, то на приёме и подаче допускаем слишком много ошибок», — приводит слова Еремеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Протон-Саратов», проигравший все 14 матчей со старта чемпионата, замыкает турнирную таблицу. «Динамо-Метар» идёт предпоследним, 11-м.