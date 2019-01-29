Воронков: кому-то может показаться, что Клегер много ошибалась, но она рисковала

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков рассказал, почему в концовке партий матча 14-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» менял на подаче Ану Клегер на Валерию Шевчук. Новичок Суперлиги одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:20).



«Это своего рода тактический ход. У Аны силовая подача, а в атаке на неё ложится большая нагрузка. Надо было сохранить ей рабочий ритм, излишне не перегружать. Кому-то может показаться, что Ана много ошибалась, но она рисковала. Да, иногда попадала в аут, но зачастую риск оправдывался и она набирала важные очки», — приводит слова Воронкова официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, «Енисей» — пятое.