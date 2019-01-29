Григорьева: одно из моих суеверий касается резиночек, которыми завязываю волосы

Волейболистка краснодарского «Динамо» Юлия Григорьева рассказала о своих суевериях и об опыте проживания в городе с атомной электростанцией.



«Все спортсмены суеверны. Даже если какой-то спортсмен будет утверждать обратное, то это чушь. Что касается моих суеверий, половину не расскажу, потому что это слишком личное. Одно из суеверий касается резиночек, которыми мы завязываем волосы. Ну и, конечно, домой не возвращаюсь, если что-то забыла.



Я родилась в городе Балаково, это Саратовская область. И да, у нас в городе есть атомная электростанция. Как она влияет на быт всех жителей? Я училась на химика-эколога. Это было интересным и актуальным. И практически на первом уроке экологии нам объяснили, что нарушено в правилах безопасности нашей атомной электростанции. Когда ты начинаешь понимать, как это работает, хотя бы отдалённо, немного жутко становится. Но тем не менее ходили купаться в пруд-охладитель, и никого это не смущало, что этого делать нельзя, вода тёплая практически всегда. Всем было весело», — цитирует Григорьеву сайт телеканала «Кубань 24».

В турнирной таблице Суперлиги «Динамо» занимает седьмую строчку.