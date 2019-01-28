Ушаков: нет человека, который повёл бы сейчас за собой краснодарское «Динамо»

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков и волейболистка команды Мария Бибина прокомментировали поражение в матче 14-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 26:28).

«Прискорбно то, что проиграли. Очень неприятный момент для нас. Но не могу предъявить ни к кому претензий. Все бьются, все горят желанием, но на данный момент пропала уверенность и нет такого человека, кто бы повёл сейчас за собой команду. Есть отдельные вспышки отдельных игроков. Но нет того, кто в тяжёлый момент поведёт за собой», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.



«Очень и очень стыдно… Во-первых, хочется извиниться перед болельщиками, потому что уже который матч мы показываем такую игру. Самое обидное, что у всех игроков есть желание, никто не опускает рук, но что-то не получается, в каждой партии по чуть-чуть. Если смотреть счёт по партиям, то у нас небольшие разрывы. В третьей партии всё было в наших руках… Я не знаю объяснения этому. После стольких проигрышей у каждого игрока теряется уверенность, каждый начинает копаться в себе и, выходя, боится ошибиться. Возможно, это мешает нам», — сказала Бибина.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает шестую строчку, «Динамо» — седьмую.