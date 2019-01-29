Ананьев: у «Енисея», очевидно, проблемы, но, к счастью, это не наши проблемы

Блокирующий новоуренгойского «Факела» Андрей Ананьев прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

«Матч сложился отлично. В принципе, мы полностью контролировали игру. У нас всё получилось. В третьей партии немного ударились в эксперименты, но собрались и довели дело до логического завершения. Все молодцы. У Красноярска, очевидно, есть проблемы, но, к счастью, это не наши проблемы. Мы сделали своё дело, мы счастливы», — сказал Ананьев в интервью официальному сайту клуба.

В турнирной таблице «Факел» занимает 5-ю строчку, «Енисей» — 12-ю. 2 февраля «Енисей» в рамках 17-го тура сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» встретится с «Динамо ЛО» (Ленинградская область).