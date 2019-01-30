Саммельвуо: «Кузбасс» в эти дни сосредоточен на Кубке ЕКВ, о чемпионате забудем

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от первого матча с финской «Састамалой» в четвертьфинале Кубка ЕКВ. Игра состоится сегодня, 30 января, в Тампере (Финляндия).

«Мы приехали в Тампере и на эти дни забудем о чемпионате, сейчас всё внимание и концентрация на Кубок ЕКВ. Первый матч у нас будет здесь с командой «Састамала», которая недавно выиграла Кубок Финляндии. В этой команде много игроков из сборной Финляндии, и, конечно, мы с Лаури их всех знаем.

Команда хорошая, здесь будет полный зал, будет такой волейбольный праздник. Конечно, приятно играть в Финляндии. Мы готовимся, тренируемся, как всегда, настраиваемся, чтобы быть готовыми в среду вечером, потому что будет очень сложная игра», — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».

Ответный матч состоится 13 февраля в Кемерово.