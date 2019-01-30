Петропавлов стал исполнительным директором «Новы»

Евгений Петропавлов назначен на пост исполнительного директора новокуйбышевской «Новы», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал заместителем директора по спортивным вопросам.

На протяжении 10 лет Евгений выступал в составе команд «Октан» и «Нова» и является мастером спорта.



«Для меня большая честь и огромная ответственность, что мне доверили занять должность исполнительного директора «Новы». Прекрасно понимаю, что это огромный объём работы, в мои обязанности теперь входит целый ряд вопросов совершенно разного плана. Будет нелегко, но мне поможет опыт моей прежней работы в клубе.

Прежде я приносил пользу «Нове», играя на площадке. Сейчас я буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу родному клубу в качестве руководителя. У «Новы» непростая турнирная ситуация, и нам очень помогает поддержка наших преданных болельщиков, которые всегда с командой, даже в самые тяжёлые периоды", — сказал Петропавлов.

В турнирной таблице Суперлиги «Нова» занимает девятое место.