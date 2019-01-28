Горбатков: если бы «Нова» расслабилась в 3-м и 4-м сетах, всё пошло по-другому

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:1 (18:25, 25:14, 25:23, 25:20).



«Урал» вышел играть дома первый сет и выдал хорошее начало. Мы сделали некоторые выводы, построились под соперника. Мы готовились играть на полную.



Не было ключевого момента, все партии рабочие. Если бы расслабились в третьем и четвёртом сете, то всё пошло бы по-другому. Мы работали по той схеме, которую запланировали", — приводит слова Горбаткова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В матчах 17-го тура 2 февраля уфимский «Урал» примет на своей площадке «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, а «Нова» на следующий день дома сыграет с «Газпромом-Югра» из Сургута.