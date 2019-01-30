Ф. Воронков — о ситуации в «Нове»: клуб жив, в команде перезагрузка

Доигровщик «Новы» Фёдор Воронков рассказал, как команда восприняла уход главного тренера Константина Брянского и ряда ведущих игроков. Брянский возглавил московское «Динамо». Контракты с «Новой» расторгли четыре игрока: Денис Бирюков, Владимир Съёмщиков, Романас Шкулявичус и Алексей Кабешов. Трое последних пополнили состав «Динамо». Бирюков стал игроком «Динамо-ЛО».



«Игроки и главный тренер покинули команду неожиданно. Нас сильно волновала дальнейшая судьба «Новы». Если бы клуб закрылся, было бы два варианта: уезжать в команду-аутсайдер европейского чемпионата или куковать до конца сезона. Но «Нова» вышла из ситуации с небольшими потерями: клуб жив, в команде перезагрузка. И у каждого, кто до этого большую часть времени проводил в квадрате 3х3 – там во время матча стоят запасные, появился шанс закрепиться в квадрате 9х9. И все мы стараемся выполнить задачу на сезон: максимум – пробиться в плей-офф, минимум – не вылететь из Суперлиги.

Нам отдали часть зарплаты. Оставшуюся задолженность обещали закрыть в ближайшее время.

В чём разница между Константином Брянским и Александром Горбатковым? Непростой вопрос… Брянский старался, чтобы мы брали силой и выносливостью, поэтому тренировки были интенсивными: три-четыре раза в неделю мы посещали качалку. Сейчас у нас чуть сократилось время тренировок, но интенсивность не уменьшилась. И больше внимания уделяем волейбольным моментам: шлифовке техники, отработке индивидуальных действий. У меня, например, не всегда получается отыграться от блока. Отработке этого компонента игры теперь уделяю немало времени», – цитирует Воронкова «Волжская коммуна».

В турнирной таблице Суперлиги «Нова» занимает девятое место.