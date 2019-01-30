«Белогорье» победило «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова

Белгородское «Белогорье» одержало победу над португальской «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала мужского Кубка вызова. Российский клуб победил на своей площадке со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 29:27).

Ответный матч между командами пройдёт на площадке «Бенфики» 13 февраля.

Кубок вызова. Мужчины



1/4 финала. Первый матч



«Белогорье» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:0 (25:22, 25:20, 29:27)



Напомним, в 1/16 финала подопечные Слободана Ковача одержали две победы над венгерским «Пензудьором», а в 1/8 финала два раза победили кипрскую «Омонию».

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».



В российской Суперлиге белгородский клуб после 16 туров занимает третье место в таблице.