«Халкбанк», «Перуджа» и «Шомон» победили в четвёртом туре мужской Лиги чемпионов

30 января состоялись пять матчей четвёртого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе A турецкий «Халкбанк» на своей площадке обыграл немецкий «Франкфурт» со счётом 3:1 (25:12, 23:25, 25:22, 25:21). В турнирной таблице лидирует казанский «Зенит», одержавший 4 победы и гарантировавший себе выход в плей-офф. На втором месте — «Халкбанк» (2 победы), на третьем — «Франкфурт (1 победа, 4 очка), на четвёртом — бельгийский „Кнак“ (1 победа, 3 очка).

В квартете C немецкий «Фридрихсхафен» уступил французскому «Шомону» со счётом 2:3 (19:25, 19:25, 25:22, 25:19, 14:16). Для хозяев это третье поражение на групповом этапе. «Шомон» одержал третью победу. Сегодня, 31 января, сыграют санкт-петербургский «Зенит» (3 победы) и словенская «Любляна» (0 побед).

В группе D польская «Скра» уступила бельгийскому клубу «Гриньярд Маасейк» — 2:3 (16:25, 29:27, 25:16, 21:25, 12:15), а немецкий «Берлин» проиграл польскому «Гданьску» — 0:3 (20:25, 21:25, 36:38). В турнирной таблице «Гданьск» занимает первое место (3 победы), на второй позиции — «Скра» (2 победы, 7 очков), на третьей — «Гриньярд Маасейк» (2 победы, 5 очков), на четвёртой — «Берлин» (1 победа).

В квартете E итальянская «Перуджа» победила французский «Тур» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:19). «Перуджа» выиграла четвёртый матч подряд и занимает первое место в таблице. Московское «Динамо» — второе (3 победы), «Тур» — третий (1 победа), турецкий «Аркас» — четвёртый (0 побед).