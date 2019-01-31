Юрий Филиппов покинул пост главного тренера «Ярославича» (Ярославль). Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

«Благодарим Юрия Ивановича за работу и желаем удачи в будущем! Исполнять обязанности главного тренера ВК „Ярославич“ будет Сергей Николаевич Доперт», — говорится в сообщении.

Ярославская команда по итогам 16 туров российской Суперлиги замыкает турнирную таблицу. «Ярославль» одержал лишь одну победу. 17 ноября в 5-м туре подопечные Филиппова на тай-брейке обыграли московское «Динамо» со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12).

Филиппов возглавил команду летом, сменив Виктора Сидельникова.

2 февраля в 17-м туре Суперлиги «Ярославич» сыграет с белгородским «Белогорьем».