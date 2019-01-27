Филиппов: большая часть игроков «Ярославича» — это будущее российского волейбола

Наставник волейбольного клуба «Ярославич» Юрий Филиппов подвёл итоги домашнего матча с «Кузбассом» в 16-м туре мужской Суперлиги, в котором его подопечные проиграли сопернику со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).

«Второй раз подряд мы показали, что умеем играть даже против лидеров национального чемпионата. И второй раз подряд нам не хватает уверенности в собственных силах. Возможно, потому, что в опыте наши игроки суммарно уступают лидерам «Зенита» и «Кузбасса». С нашей стороны была попытка исправить ситуацию с помощью замен, но наши запасные игроки тоже ещё довольно молоды и набираются опыта в ходе чемпионата. И хотя времени осталось не так много, будем продолжать работать, потому что большая часть игроков «Ярославича» — это будущее российского волейбола», — приводит слова Филиппова официальный сайт ярославской команды.