Новосибирский «Локомотив» добился победы над «Енисеем» в волейбольной Суперлиге

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Локомотив» на своей площадке в четырёх партиях выиграл у «Енисея» со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).

Клуб из Новосибирска набрал 35 очков и по этому показателю сравнялся с санкт-петербургским «Зенитом» и «Факелом» из Нового Уренгоя, занимающими четвёртое и пятое место соответственно. Эти команды проведут игры 17-го тура сегодня, 2 февраля, и завтра, 3-го. «Енисей» (13) — на 12-м месте.

В 18-м туре «Локомотив» 6 февраля примет «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Енисей» отправится в гости к «Уралу».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

17-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19).