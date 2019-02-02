Тренер «Ярославича»: задачу остаться в Суперлиге никто не отменял

Старший тренер «Ярославича» Сергей Доперт прокомментировал поражение в выездном матче 17-го тура волейбольной Суперлиги с «Белогорьем» (0:3).

«У «Белогорья» хорошая молодёжь, растёт хорошая смена. Нам сегодня было тяжело бороться с такой подачей, как у белгородцев. Мы хотели что-то противопоставить, но не получилось. Свои ошибки, особенно в ключевых моментах, не позволили это сделать. Поэтому будем работать дальше. У нас задача — остаться в Суперлиге, надо её выполнять. Конечно, психологически нам тяжело, особенно выходить на таких соперников, как «Зенит», «Кузбасс» и «Белогорье», которые идут в начале турнирной таблицы. Но задача нам поставлена и никто её не отменял», — приводит слова Доперта пресс-служба ВФВ.