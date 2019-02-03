Карполь: в концовках третьей и четвёртой партий «Уралочки» не хватило

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по волейболу с казанским «Динамо» (1:3).

«Мы сегодня боролись и делали всё, что могли. В концовках третьей и четвёртой партий нас не хватило, но, думаю, что мы будем играть лучше. Сейчас в Екатеринбурге все болеют, а мы – часть Екатеринбурга. Сейчас не все игроки здоровы – эта эпидемия коснулась и нашей команды. Сейчас мы со всеми в равных условиях, и повлияли на результат только наша игра и обстановка.

Настрой на следующую игру с Казанью не очень хороший, потому что мы освободили нескольких игроков, чтобы они восстанавливались. Но мы будем стараться», — приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ.

5 февраля «Уралочка-НТМК» вновь сыграет с казанским «Динамо», но уже в матче Лиги чемпионов.