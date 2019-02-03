Тренер «Динамо-ЛО»: «Факел» — достойный соперник, который пока нам не по зубам

Наставник «Динамо-ЛО» Олег Согрин подвёл итоги матча 17-го тура чемпионата России по волейболу, в котором команда из Ленинградской области на своей площадке проиграла «Факелу» со счётом 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 18:25).

«В третьей партии победили, поверили в себя, выстояли в конце, а затем наделали кучу ошибок и проиграли четвёртую партию в одной расстановке. Достойный соперник, который пока нам не по зубам.

«Факел» сыграл ожидаемо хорошо: у команды сильные края – диагональный и два доигровщика. Когда могли – мы останавливали их, навязывали свою игру при агрессивной подаче сопернику было непросто. В противном случае выигрывал и выиграл «Факел».

Не хватало агрессии со стороны «Динамо-ЛО»? Конечно, агрессия, кураж и характер при наличии хорошей технической подготовленности позволяют действовать уверенно. Но, я считаю, что мы проиграли именно в технике и физических кондициях. На сегодняшний день соперник оказался сильнее", – приводит слова Согрина официальный сайт ВФВ.