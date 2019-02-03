Сукомел: У «Динамо» была задача хорошо начать, ведь играть в Красноярске нелегко

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Александр Сукомел поделился впечатлениями от матча с «Енисеем» в 15 туре волейбольной Суперлиги, в котором столичная команда нанесла поражение сопернику со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).

«Сегодня у нас многое получилось. Хорошо начали первую партию, наша задача была хорошо начать, потому что традиционно нелегко играть в Красноярске против „Енисея“. Главное, хорошо было начать, девчонки справились. В третьей партии „Енисей“ зацепился, в концовке сета наша команда собралась и довела матч до победы», — цитирует Сукомела официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В 16-м туре московское «Динамо» 9 февраля на своей площадке примет «Заречье-Одинцово», «Енисей» на выезде встретится с казанским «Динамо».