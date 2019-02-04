Гончаров: «Минчанка» боится концовок матчей как чёрт ладана

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров и волейболистка команды Надежда Столяр прокомментировали победу в матче с санкт-петербургской «Ленинградкой» в 15-м туре Суперлиги со счётом 3:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:20, 15:10).

«Матч был тяжёлый. Нам на протяжении многих матчей не удаются концовки. В этой игре было точно так же. Выигранный третий сет — это лотерея. Четвёртый был немного полегче. Но всё равно мы этих концовок боимся как чёрт ладана. У игроков есть неуверенность. Мы недосчитались, наверное, две-три победы. Нам не хватает опыта участия в Суперлиге.

У команды был великолепный настрой с самого начала. Я считаю, что команда верила в хороший результат, как бы ни складывался счёт. Хотя команда «Ленинградка» очень опытная — я желаю им только удачи. Но это спорт — сегодня могло быть как в одну, так и в другую сторону", — цитирует Гончарова официальный сайт ВФВ.



«Победу удалось одержать на характере. Домашняя игра нам тоже тяжело далась, но дома и стены помогают. Мы настроились, но в первых двух партиях что-то пошло не так. Но собрались и на нашем белорусском характере вытянули», — сказала Столяр.

В турнирной таблице «Минчанка» занимает 10-е место, «Ленинградка» — 9-е.