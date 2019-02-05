Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийский игр в составе сборной России Любовь Соколова покинула пост генерального менеджера краснодарского «Динамо».

«Я остаюсь работать в волейболе, но буду заниматься новыми проектами, которые требуют много сил и внимания. Хочу поблагодарить «Динамо» Краснодар за огромное доверие, за возможность попробовать себя в административной должности и приобрести необходимый опыт для дальнейшего развития, как специалиста.



Более пяти лет я провела в клубе, и очень признательна „динамовскому“ руководству и волейбольным болельщикам за это замечательное и особое для меня время. Краснодар, в котором невероятное количество любителей женского волейбола, стал для меня родным городом. Желаю команде «Динамо» Краснодар удачи и успехов в сезоне! Я всегда буду поддерживать краснодарскую команду, но теперь — как настоящий болельщик!» — цитирует Соколову официальный сайт клуба.

Соколова занимала пост генерального менеджера «Динамо» с июня 2018 года.