Филиппов: «Уралу» сейчас каждая победа нужна

Блокирующий уфимского «Урала» Игорь Филиппов поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16).



«Нам каждая победа нужна, учитывая наше турнирное положение. Мы не смотрим на сторону соперника, будь то «Белгород», «Факел», «Нова». Нам сейчас нужна каждая победа, стараемся, настраиваемся на каждый матч и бьёмся до последнего.



Я немножко отдохнул, занимался собой, восстанавливался. На данный момент моё физическое состояние отличное. Я готов к бою и думаю, что доказал это. Но меня ждёт ещё много работы. Впереди выезд с «Сургутом», игра на игре. Лично я в порядке и думаю, что команда тоже. Мы находим свои кондиции. Надеюсь, что будем показывать результат.



Что произошло после убедительной первой партии? Что именно произошло, не знаю. Думаю, что немного потеряли концентрацию. Соперник играл вяло, но во второй партии они нашли силы, начали рисковать на некоторых элементах и у них это получалось. Мы в концовке догнали, при счёте 25:25 им улыбнулась удача. Дальше мы завершили дело до конца в нашу пользу», – цитирует Филиппова официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Урал» занимает 9-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.