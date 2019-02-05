Аутсайдер мужской волейбольной Суперлиги «Ярославич» проиграл 17-й матч в ЧР

18-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги открыла встреча между «Ярославичем» и «Факелом», в которой клуб из Ярославля на своей площадке уступил сопернику со счётом 1:3 (12:25, 25:23, 14:25, 20:25).

«Ярославич» проиграл 17-й матч в турнире и по-прежнему замыкает турнирную таблицу, имея три очка в активе. Коллектив из Нового Уренгоя (41) поднялся на третье место.

В 19-м туре «Факел» 10 февраля гостях сыграет с казанским «Зенитом», а «Ярославич» 12 февраля примет новосибирский «Локомотив».

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Ярославича» стал Андрей Ноздрин.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

18-й тур



«Ярославич» (Ярославль) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (12:25, 25:23, 14:25, 20:25).