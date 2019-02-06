«Енисей» обыграл «Нову» в волейбольной Суперлиге

Красноярский «Енисей» одержал пятую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. «Енисей» на своей площадке в трёх партиях обыграл новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:1 (31:29, 27:25, 19:25, 25:23).

«Енисей» сравнялся с «Новой» по количеству побед (по 5), однако новокуйбышевский клуб опережает красноярскую команду на 3 очка. Соперники занимают 10-е и 11-е места в турнирной таблице Суперлиги.

В матчах 19-го тура 10 февраля «Енисей» на выезде сыграет с уфимским «Уралом», а «Нова» в тот же день проведёт гостевой матч с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

18-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (31:29, 27:25, 19:25, 25:23).