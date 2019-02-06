«Газпром-Югра» уступил «Уралу» восьмое место в волейбольной Суперлиге

Уфимский «Урал» одержал седьмую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. Во встрече 17-го тура на выезде «Урал» в трёх напряжённых партиях одолел команду «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 34:32).

«Урал» с семью победами в 17 матчах обошёл в турнирной таблице Суперлиги сургутскую команду, выигравшую шесть встреч, и поднялся на восьмое место.

В матчах 19-го тура национального первенства 10 февраля «Урал» на своей площадке примет красноярский «Енисей», а «Газпром-Югра» дома встретится с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

18-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Урал» (Уфа) – 0:3 (24:26, 25:27, 32:34).