Московское «Динамо» обыграло команду «Югра-Самотлор» в ЧР по волейболу

Московское «Динамо» одержало девятую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. Во встрече 17-го тура на выезде бело-голубые в четырёх партиях нанесли поражение команде «Югра-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:1 (25:16, 25:23, 17:25, 25:19).

«Динамо» с девятью победами в 17 матчах продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Югра-Самотлор» с тремя победами – на 13-й позиции.

В матчах 19-го тура национального первенства 10 февраля московское «Динамо» на выезде сыграет с «Кузбассом», а «Югра-Самотлор» также в гостях встретится с командой «Газпром-Югра».

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18-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (16:25, 23:25, 25:17, 19:25).