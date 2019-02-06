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Сукомел: в четвёртой партии «Динамо» завелось и перестало допускать промахи

Сукомел: в четвёртой партии «Динамо» завелось и перестало допускать промахи
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел подвёл итоги домашнего матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с румынским «Бухарестом» (3:1).

«Мы много делали своих ошибок, но в четвёртой партии девчонки завелись и перестали допускать промахи. Набрали несколько очков и на отличных эмоциях пошли вперёд. Сейчас много переездов. Приезжаем, на опробование, на площадку. Сейчас, конечно, тяжело играть одним составом, поэтому стараемся дать отдохнуть тем, кто стоит на поле с осени, и дать возможность поиграть тем, кто хорошо проводит тренировки, но не так много игрового времени получает на площадке», — приводит слова Сукомела пресс-служба «Динамо».

В пятом туре Лиги чемпионов 20 февраля «Динамо» на выезде встретится с «Фенербахче».

Московское «Динамо» обыграло «Бухарест» в Лиге чемпионов
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