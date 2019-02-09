«Ленинградка» в трёх партиях переиграла «Динамо-Метар» в ЧР по волейболу

В матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Ленинградка» в гостях нанесла поражение «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).

Эта победа позволила питерскому клубу набрать 21 очко и по этому показателю сравняться с «Сахалином», который идёт на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив из Челябинска (5) находится на предпоследнем, 11-м месте.

Следующий, 17-й тур женской волейбольной Суперлиги состоится 16 февраля. «Ленинградка» примет краснодарское «Динамо», а «Динамо-Метар» на своей площадке сыграет с «Минчанкой» (Минск).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

16-й тур



«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 18:25, 23:25).