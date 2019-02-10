Маричев: волейбольное счастье было на стороне Казани

Главный тренер «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал поражение в выездном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги от казанского «Динамо» (1:3).

«Было очень обидно за вторую партию. Думаю, мы могли бы её выиграть, но нам немного не повезло. Тот упавший от сетки эйс – это просто волейбольное счастье было на стороне Казани. Но надеюсь, когда-нибудь волейбольное счастье вернётся и к нам. В двух партиях я был доволен командной игрой, но в двух других партиях, конечно, сыграли очень слабо. Но, по крайней мере, мы сегодня определили некие слабые места, над которыми будем работать в тренировочном процессе.



Успел ли разобраться в особенностях «Енисея»? Конечно, за три дня разобраться невозможно! До конца потенциал всех игроков я, естественно, ещё не изучил, но это всё в процессе. Думаю, недели тренировок хватит на то, чтобы познакомиться с игроками получше.



Больше ли возможностей с «Енисеем», чем с «Протоном»? Конечно, больше. Но нужно учитывать, что с «Протоном» мы комплектовались в октябре, буквально за месяц до чемпионата. И чуть ли не в каждом туре у меня появлялись там новые игроки, были какие-то эксперименты. Хотя в последнее время «Протон» действительно стал похож на команду, уже начали давать бой соперникам. Хотя пока, всё-таки, не хватает опыта, чтобы выигрывать в концовках.



Мой переход из «Протона» в «Енисей»? Сначала меня отстранили в «Протоне». А потом начали звонить из клубов – причём не только из Красноярска. Но я считаю, что «Енисей» – очень хорошая команда, с которой можно решать интересные задачи», — приводит слова Маричева пресс-служба казанского «Динамо».