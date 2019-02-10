Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Воронков: «Локомотив» смог сохранить полную концентрацию на протяжении всей игры

Воронков: «Локомотив» смог сохранить полную концентрацию на протяжении всей игры
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрей Воронков прокомментировал разгромную победу со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:8) в матче 16-го тура Суперлиги с «Протоном» из Саратова.

«Нашей задачей было — на протяжении всей игры сохранить полную концентрацию. И это, по большому счёту, удалось. Потому у нас появилась возможность дать поиграть волейболисткам, которые не так часто выходят на площадку. Кто-то сыграл больше, кто-то — меньше… Но символично, что в Международный день волейбола на площадку вышли все, кто был заявлен. И девушки получили удовольствие от игры. Как и болельщики, которые нас, как обычно, блестяще поддерживали», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.

«Локомотив» разгромил «Протон» в волейбольной Суперлиге
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент