«Нова» в пяти партиях одолела «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге

Новокуйбышевская «Нова» одержала шестую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В матче 19-го тура соревнований «Нова» на выезде обыграла «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:2 (26:24, 22:25, 25:22, 22:25, 15:9).

«Нова» с 6 победами в 19 матчах занимает десятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-ЛО» потерпело 15-е поражение и располагается на 12-й позиции.

В матчах 20-го тура 16 февраля «Динамо-ЛО» на выезде сыграет с «Уралом», а «Нова» в тот же день в гостях встретится с «Ярославичем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 2:3 (24:26, 25:22, 22:25, 25:22, 9:15).