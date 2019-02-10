«Уралочка-НТМК» на тай-брейке обыграла «Минчанку» в ЧР по волейболу

16-й тур открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился в столице Беларуси, где местная «Минчанка» принимала «Уралочку-НТМК» из Свердловской области. Хозяйки площадки уступили со счётом 2:3 (16:25, 25:19, 19:25, 25:23, 8:15).

«Уралочка-НТМК» одержала 10-ю победу и занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Минчанка» потерпела 10-е поражение и располагается на 10-й позиции, имея матч в запасе.

В матчах 17-го тура 16 февраля «Уралочка-НТМК» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Минчанка» в тот же день в гостях встретится с челябинской командой «Динамо-Метар».

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16-й тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (16:25, 25:19, 19:25, 25:23, 8:15).