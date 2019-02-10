Брянский: всё ждём, когда сыграемся, этот момент как-то затянулся

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в выездном матче 19-го тура Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» (0:3).

«Я думаю, что, к сожалению, в первой партии в какой-то момент упустили инициативу, начали весьма хорошо, держали установку, но в концовках, наверное, за исключением третьей партии, мы допускали очень много невынужденного брака. Мы всё ждём, когда сыграемся, этот момент как-то затянулся, но я думаю, что у нас всё впереди. Готовимся на плей-офф и на дальнейшие игры, это непросто в условиях такого давления, но давление всегда оказывалось на нас, поэтому, я думаю, мы с ним справимся и двинемся дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба «Кузбасса».