«Кузбасс» в трёх партиях выиграл у московского «Динамо» в ЧР по волейболу

В матче 19-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Кузбасс» на своей площадке одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Кемеровский клуб набрал 45 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. Столичная команда (27) идёт на седьмом месте.

В следующем, 20-м туре «Кузбасс» 16 февраля в гостях встретится с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска. «Динамо» в тот же день на своей площадке примет «Белогорье».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).