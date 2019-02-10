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«Кузбасс» в трёх партиях выиграл у московского «Динамо» в ЧР по волейболу

«Кузбасс» в трёх партиях выиграл у московского «Динамо» в ЧР по волейболу
Волейбол / Суперлига мужчины

В матче 19-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Кузбасс» на своей площадке одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Кемеровский клуб набрал 45 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. Столичная команда (27) идёт на седьмом месте.

В следующем, 20-м туре «Кузбасс» 16 февраля в гостях встретится с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска. «Динамо» в тот же день на своей площадке примет «Белогорье».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
19-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

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