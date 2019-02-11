Пипунырова — о втором сете матча с «Сахалином»: я не знаю, что это было

Волейболистка краснодарского «Динамо» Екатерина Пипунырова и игрок «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Екатерина Лазарева поделились впечатлениями от матча их команд в 16-м туре российской Суперлиги. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:21). Во второй партии подопечные Константина Ушакова уступали 18:24, но смогли выиграть 8 очков подряд.

«Во втором сете, считаю, мы победили за счёт эмоций, эйфории… Я не знаю, что это было. Все девочки сыграли очень хорошо. Я очень рада, что так получилось! Мы стали показывать свою игру, проявили больше эмоций, за счёт этого и выиграли», — цитирует Пипунырову официальный сайт ВФВ.

«Настраивались, хотели выиграть. Во втором сете не могли собраться духом и забить один мяч. Отрыв был очень большой, но с чем конкретно это было связано – трудно сказать. Надо было забить – не забили. Третью партию мы могли догнать и выиграть. Но опять не хватило духа забить важные мячи. Мы больше делали своих ошибок, на этом и проиграли», — сказала Лазарева.

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место, «Сахалин» — восьмое.